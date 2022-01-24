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«Циан» покупает сервис электронной регистрации недвижимости SmartDeal

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Дочерняя компания онлайн-платформы Cian Plс — ООО «Айриэлтор» — заключила предварительное обязывающее соглашение о приобретении 100% в ООО «Практика успеха», которое развивает сервис по электронной регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal.

«Циан» покупает сервис электронной регистрации недвижимости SmartDeal

Сделка с основателями компании Алексеем Макаровым и Валерием Попандопуло будет закрыта после получения одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сообщила пресс-служба группы «Циан».

«Мы сотрудничаем со SmartDeal с начала прошлого года в рамках создания нашего сервиса «Циан.Сделка», который был запущен в октябре 2021 года. Соглашение о приобретении достигнуто с основателями SmartDeal», — прокомментировал договоренности генеральный директор «Циан» Максим Мельников.

Компания SmartDeal была основана в 2017 году и является одним из ведущих игроков на рынке электронной регистрации сделок с недвижимостью в России, предоставляя услуги различным категориям клиентов, включая банки, застройщиков и агентов по недвижимости.

Ожидается, что приобретение SmartDeal позволит «Циан» активнее развивать сервис онлайн-транзакций.

В «Циане» отметили, что разработанный SmartDeal сервис привлек наличием таких функций как асинхронное подписание соглашений и удаленная регистрация транзакций, которая не требует физического присутствия в офисе МФЦ или отделении банка.

По прогнозу сооснователя SmartDeal Алексея Макарова, в ближайшее время наиболее динамично цифровизация будет проникать на рынок вторичной недвижимости.

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Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Практика успеха» на паритетных началах принадлежит Алексею Макарову и Валерию Попандопуло. Выручка компании в 2020 году составила 227,4 млн рублей, чистая прибыль — 19,7 млн рублей.

Выручка «Айриэлтор» за 2020 год достигла 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — 67,6 млн рублей.

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Фото на обложке: pexels.com

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