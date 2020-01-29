В Москве пройдет международный форум по цифровизации ритейла

17 марта состоится Forum.Digital Retail — форум, посвященный внедрению новых технологий в сферу ритейла. Участников ждут выступления спикеров, питч-сессия технологических проектов и общение с экспертами.

Дискуссии будут посвящены проблемам и задачам, с которыми сталкивается сфера розничной торговли сегодня:



eCommerce;

цифровизация маркетинга;

новые решения для логистики;

интернет вещей для контроля товара;

большие данные;

искусственный интеллект;

дополненная и виртуальная реальности;

нейронные сети;

умные контракты в блокчейне;

вопросы международного права;

изменение бизнес-модели и так далее.

Во время питч-сессии российские проекты представят технологические решения для ритейла — например, цифровизацию обучения персонала, роботов-упаковщиков, складских роботов, платежные системы, оптимизацию с помощью искусственного интеллекта и другие.



Зарегистрироваться для участия и узнать подробности программы можно на сайте Forum.Digital Retail 2020.

Фото на обложке: Marcin Kempa/Unsplash