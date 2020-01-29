В Москве пройдет международный форум по цифровизации ритейла
17 марта состоится Forum.Digital Retail — форум, посвященный внедрению новых технологий в сферу ритейла. Участников ждут выступления спикеров, питч-сессия технологических проектов и общение с экспертами.
Дискуссии будут посвящены проблемам и задачам, с которыми сталкивается сфера розничной торговли сегодня:
- eCommerce;
- цифровизация маркетинга;
- новые решения для логистики;
- интернет вещей для контроля товара;
- большие данные;
- искусственный интеллект;
- дополненная и виртуальная реальности;
- нейронные сети;
- умные контракты в блокчейне;
- вопросы международного права;
- изменение бизнес-модели и так далее.
Во время питч-сессии российские проекты представят технологические решения для ритейла — например, цифровизацию обучения персонала, роботов-упаковщиков, складских роботов, платежные системы, оптимизацию с помощью искусственного интеллекта и другие.
Зарегистрироваться для участия и узнать подробности программы можно на сайте Forum.Digital Retail 2020.
Фото на обложке: Marcin Kempa/Unsplash
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