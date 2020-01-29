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В Москве пройдет международный форум по цифровизации ритейла

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 марта состоится Forum.Digital Retail — форум, посвященный внедрению новых технологий в сферу ритейла. Участников ждут выступления спикеров, питч-сессия технологических проектов и общение с экспертами.

В Москве пройдет международный форум по цифровизации ритейла

Дискуссии будут посвящены проблемам и задачам, с которыми сталкивается сфера розничной торговли сегодня:

  • eCommerce;
  • цифровизация маркетинга;
  • новые решения для логистики;
  • интернет вещей для контроля товара;
  • большие данные;
  • искусственный интеллект;
  • дополненная и виртуальная реальности;
  • нейронные сети;
  • умные контракты в блокчейне;
  • вопросы международного права;
  • изменение бизнес-модели и так далее.

Во время питч-сессии российские проекты представят технологические решения для ритейла — например, цифровизацию обучения персонала, роботов-упаковщиков, складских роботов, платежные системы, оптимизацию с помощью искусственного интеллекта и другие.

Зарегистрироваться для участия и узнать подробности программы можно на сайте Forum.Digital Retail 2020.

Фото на обложке: Marcin Kempa/Unsplash

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