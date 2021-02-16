Цифровые рубли предложили хранить на смартфонах

Российские сотовые операторы предложили внедрить «кошельки» для цифровых рублей на смарт-устройствах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы «Билайна» и «Мегафона».

Концепция цифрового рубля обсуждается с осени 2020 года после публикации доклада ЦБ. Ожидается, что цифровой рубль станет третьим типом нацвалюты и будет использоватся наравне с наличными и безналичными деньгами на банковских счетах.

Своем мнение о внедрении нового типа рубля высказали сотовые операторы. Их представители заявили, что не хотят просто обеспечивать связь клиента с ЦБ или финансовыми посредниками и имеют интерес к созданию дополнительных финансовых сервисов.

«Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на смарт-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции, возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме», — приводит издание мнение представителя «Билайна».

В «Мегафоне» полагают, что операторы связи могли бы обеспечить быстрый старт и массовое распространение цифрового рубля. После привязки «кошелька» к номеру абонента на смартфоне будут доступны такие операции, как хранение средств, переводы и оплата покупок.

В свою очередь представители банков пояснили, что такой способ хранения цифровой валюты удобен, но расчеты через кредитные организаций всё же безопаснее. Основные риски связывают с идентификацией клиентов по номеру телефона.

Сообщалось, что «кошельки» для нового типа нацвалюты будут на платформе Банка России, для их открытия можно будет использовать мобильное приложение любой кредитной организации.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын в разговоре с RB.ru выразил сомнение в преимуществе цифрового рубля перед бумажным.

Фото: Sambulov Yevgeniy / Shutterstock