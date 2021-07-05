Российский стартап разработал технологию ароматизации кинофильмов

Российская компания Illusion разработала технологию для просмотра фильмов и видео с аромасопровождением. Разработка Illusion Aroma может синтезировать и распылять запахи из нескольких картриджей в зависимости от сцены на экране.

Как сообщают «Ведомости», в команде разработчиков — победители и призеры WorldSkills Russia Junior, «Курчатовского турнира», международного конкурса «Мой первый бизнес».

«Мы предлагаем технологию дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой, — сообщил руководитель проекта Илья Финатов. — Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре. Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки».

Сначала разработчики добавят дорожку с запахами при помощи монтажа, а в дальнейшем планируют обучить нейросеть — она будет распознавать объекты на экране и добавлять дорожку запахов автоматически.

В настоящее время проект находится на стадии создания прототипа: это колонка с четырьмя барабанами по семь картриджей в каждом. Устройство будет подключаться к компьютеру или телевизору через Bluetooth.

Стоимость гаджета в Illusion оценивают в 50 тысяч рублей. Разработчики рассчитывают также оборудовать умной колонкой небольшие залы кинотеатров и сдавать их в аренду.

Компания планирует запатентовать технологию в конце этого месяца. Для завершения разработки и серийного выпуска продукта Illusion рассчитывает привлечь 20 млн рублей со стороны Национальной технической инициативы и столько же от частных инвесторов.

Потенциальный объем мирового рынка аромаустройств сами разработчики оценили в $1,7 млрд. При этом все предыдущие попытки других компаний дополнить запахами кинофильмы не приносили ощутимого результата.

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Фото: Unsplash