Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла до 12 млрд рублей

В 2022 году выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла с 10,4 млрд рублей до 12 млрд рублей. Доля проката составила 51% вместо 25% в 2021 году.

Кинотеатры, онлайн-кинотеатры и ТВ-каналы в 2023 году также планируют сделать ставку на отечественный контент. Об этом свидетельствуют данные Estimate Company, с которыми ознакомились «Известия».

Кроме того, компании в наступившим году также намерены расширить ассортимент контентом из Турции, Индии, Кореи.

В начале января стало известно, что Госдума готовит законопроект об обязательном лицензировании западных фильмов. Это позволит «не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — заявил замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

На фоне осуждения ввода российских войск на территорию Украины весной компании Sony, Warner Bros и The Walt Disney приостановили прокат своего контента в России. По данным ассоциации владельцев кинотеатров, к декабрю 2022 года сборы от проката в стране сократились на 56-70%. Такая динамика не позволяет владельцам кинотеатров выплачивать кредиты и содержать помещения.

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