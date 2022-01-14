Швейцария стала лучшей страной для второго гражданства — Россия заняла 82 место

Россия заняла 82 место в рейтинге стран для второго гражданства. По одному из критериев оценки – безопасности, Россия встала в ряд с Пакистаном и Зимбабве. Лидером рейтинга стали Швейцария и Дания.
Аналитический отчет о лучшей юрисдикции для гражданства RB предоставили в консалтинговой компании CS Global Partners.
Страны оценивали по пяти параметрам:
- безопасность;
- качество жизни;
- экономические возможности;
- глобальная мобильность;
- финансовая свобода.
«Опираясь на исследования ведущих банков данных, интервью и опросы, проведенные с более чем 500 состоятельными инвесторами, данный отчет не ограничивается силой паспорта и подчеркивает ключевые факторы, которые играют роль при выборе наиболее подходящего второго гражданства», – отметили в CS Global Partners.
Первое место в рейтинге заняла Швейцария. Следом за ней с небольшим отрывом идет Дания, третьем есто делит «северная тройка» – Финляндия, Норвегия и Швеция. В десятку попали Япония и Сингапур с 6 и 7 местом соответственно. США при этом не вошли в двадцатку.
Россия заняла 82 место и оказалась в списке ниже Казахстана, Армении и Молдавии. По параметру «безопасность» наша страна стоит в ряд с Пакистаном и Зимбабве. В части финансовой свободы Россия заняла 76 место. Лучший результат страна показала по критерию «экономические возможности», заняв 38 место.
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Фото на обложке: Rasto SK /
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