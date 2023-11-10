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Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники стали звонить россиянам через площадки частных объявлений. Под предлогом предоплаты они выманивают данные карт и код из SMS для входа в личный кабинет банка. Ранее для этого они писали в чатах, но системы безопасности научились выявлять их, пишут «Известия».

Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений

Диалог с потенциальной жертвой состоит из двух этапов. Сначала мошенник представляется покупателем и сообщает, что готов перевети за товар задаток или весь платеж на карту. Затем он выманивает номер карты и код из SMS под предлогом «подтверждения перевода». 

Так злоумышленник оценивает финансовое положение человека, после чего жертве звонят якобы из службы безопасности банка или силовых структур и сообщают о подозрительных операциях по счету. А затем напоминают о подозрительном случае с площадкой для объявлений и в итоге предлагают перевести средства на «безопасный счет». На самом деле он оказывается мошенническим.

По словам экспертов,  опасность таких звонков еще и в том, что пока от них не защищают антиспам и антимошеннические фильтры.

Фото на обложке: Unsplash

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