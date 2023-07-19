Российские одежные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов. Увеличение числа точек началось в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов. Одна из причин — заполнение почти всех качественных площадей, пишет «Коммерсантъ».
По данным NF Group, количество доступных площадей уже сократилось до минимума, и некоторые девелоперы предпочитают ожидать «своего» якорного арендатора.
По оценке Nikoliers, уровень вакантности в торговых центрах Москвы в первой половине 2023 года снизился до 13,5%, а по итогам 2022 года достигал 14,9%, а в отдельных ТЦ доходил до 25–30%.
Эксперты предполагают, что игроки теперь сфокусируются на оптимизации бизнеса, улучшении сервиса и увеличении лояльной аудитории брендов.
- С конца февраля 2022 года бренды Zara, Bershka, H&M, Uniqlo и ряд других покинули российский рынок на фоне спецоперации РФ на Украине. В связи с этим освободилась значительная часть ниши современной молодежной одежды, которую поспешили занять российские марки. Опрошенные RB.RU аналитики прогнозировали дальнейшее расширение российского fashion-сегмента, даже если вернутся ушедшие бренды, пусть и под другим названием. По их мнению, это уже не сильно ударит по отечественному производителю.
Фото на обложке: Unsplash
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