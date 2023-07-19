Российские одежные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов. Увеличение числа точек началось в середине 2022 года из-за ухода некоторых международных брендов. Одна из причин — заполнение почти всех качественных площадей, пишет «Коммерсантъ».

Российские одежные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов