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В приложении iCloud для Windows стал доступен менеджер паролей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Apple выпустила новую версию приложения iCloud для Windows, в которой появилась служба управления паролями.

В приложении iCloud для Windows стал доступен менеджер паролей

Теперь в iCloud для Windows версии 12.5 или более поздней пользователи ПК смогут добавлять, редактировать, копировать, удалять или искать пароли, сохраненные в iCloud.

Кроме того, стала доступна синхронизация паролей между различными устройствами и ПК в браузерах Edge и Google Chrome с помощью расширения «Пароли iCloud» (iCloud Passwords). Когда пользователи сохраняют новый пароль в браузере, он автоматически добавляется в связку ключей iCloud.

Фото: Microsoft

Все пароли хранятся в зашифрованной базе данных и передаются в расширение браузера по зашифрованному каналу.

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Фото на обложке: Pexels

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