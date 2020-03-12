Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Франчайзи Cofix потребовали от акционеров компании пересмотреть договор

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сразу 34 франчайзи, управляющие в общей сложности 82 кофейнями Cofix в России, обратились с коллективной претензией к акционерам «Урбан Кофикс Раша» (владеет брендом Cofix). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

Франчайзи Cofix потребовали от акционеров компании пересмотреть договор

В письме содержится целый список требований, включая снижение маркетингового взноса, компенсацию затрат на скидки и акции для покупателей (до 4% от выручки), введение ограничения по радиусу открытий (минимум 800 м), а также установления порога, лимитирующего расходы на закупку продуктов, маркетинг и роялти — не более 50% от товарооборота. 

В пресс-службе Cofix изданию подтвердили факт получения письма. Там сообщили, что в феврале урегулировали вопрос с партнерами.

В Cofix объяснили, что готовы выкупать кофейни у партнеров. Один из собеседников «Ъ» на рынке общепита знает, что некоторые недовольные франчайзи ищут новую франшизу для своих кофеен. Другой источник утверждает, что разорвать договор концессии без существенных потерь невозможно.

В письме франчайзи говорится, что существующая финансовая модель требует пересмотра: в большинстве кофеен сети аренда превышает 15% от оборота, а EBITDA не достигает и 10% от оборота, что не совпадает с указанными в договоре показателями.

«Окупаемость 70–80% кофеен составляет пять лет при сроке договора коммерческой концессии пять лет, что абсолютно недопустимо», — поясняют франчайзи.

Партнеры получили ответное письмо от гендиректора российской Cofix Бернарда Блажей Райсса, указавшего, что «более 80% кофеен выведены из отрицательных показателей», и только 7% заведений от общего числа — убыточны; средний срок окупаемости — чуть более двух лет. 

Сеть Cofix была основана в 2013 году в Израиле. Изначально в основе концепции были фиксированные цены на кофе и выпечку. В начале 2019 года сеть анонсировала планы развиться в России до 300 точек. Сейчас Cofix насчитывает 191 точку в РФ и Белоруссии, из которых 173 принадлежат 87 партнерам. Выручка всей сети за 2019 год составила 3,2 млрд рублей.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

16 — 20 марта 2020

Школа инвестиций ФРИИ

19 марта — 28 мая 2020

Профессия продакт-менеджер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ