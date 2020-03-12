Франчайзи Cofix потребовали от акционеров компании пересмотреть договор

Сразу 34 франчайзи, управляющие в общей сложности 82 кофейнями Cofix в России, обратились с коллективной претензией к акционерам «Урбан Кофикс Раша» (владеет брендом Cofix). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

В письме содержится целый список требований, включая снижение маркетингового взноса, компенсацию затрат на скидки и акции для покупателей (до 4% от выручки), введение ограничения по радиусу открытий (минимум 800 м), а также установления порога, лимитирующего расходы на закупку продуктов, маркетинг и роялти — не более 50% от товарооборота.

В пресс-службе Cofix изданию подтвердили факт получения письма. Там сообщили, что в феврале урегулировали вопрос с партнерами.

В Cofix объяснили, что готовы выкупать кофейни у партнеров. Один из собеседников «Ъ» на рынке общепита знает, что некоторые недовольные франчайзи ищут новую франшизу для своих кофеен. Другой источник утверждает, что разорвать договор концессии без существенных потерь невозможно.

В письме франчайзи говорится, что существующая финансовая модель требует пересмотра: в большинстве кофеен сети аренда превышает 15% от оборота, а EBITDA не достигает и 10% от оборота, что не совпадает с указанными в договоре показателями. «Окупаемость 70–80% кофеен составляет пять лет при сроке договора коммерческой концессии пять лет, что абсолютно недопустимо», — поясняют франчайзи.

Партнеры получили ответное письмо от гендиректора российской Cofix Бернарда Блажей Райсса, указавшего, что «более 80% кофеен выведены из отрицательных показателей», и только 7% заведений от общего числа — убыточны; средний срок окупаемости — чуть более двух лет.

Сеть Cofix была основана в 2013 году в Израиле. Изначально в основе концепции были фиксированные цены на кофе и выпечку. В начале 2019 года сеть анонсировала планы развиться в России до 300 точек. Сейчас Cofix насчитывает 191 точку в РФ и Белоруссии, из которых 173 принадлежат 87 партнерам. Выручка всей сети за 2019 год составила 3,2 млрд рублей.

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