«Дочка» Сбербанка и Cognitive Technologies задумалась о выходе на IPO после 2023 года
Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Cognitive Technologies — Cognitive Pilot, которое занимается развитием беспилотных технологий, — рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) после 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Ольгу Ускову.
Партнеры создали компанию в ноябре прошлого года. В СП Сбербанку принадлежит 30% акций, остальное — основателям и менеджменту Сognitive Technologies.
Cognitive Pilot разрабатывает системы беспилотного управления в сферах транспорта, сельского хозяйства, решения в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
«Первые IPO в этом секторе будут очень успешными. Важно не проспать момент», — считает Ускова.
По ее словам, после 2023 года Cognitive Pilot проведет IPO или объявит новый раунд инвестиций.
В первой половине этого года Cognitive Pilot планирует открыть офисы в Китае, США и Бразилии, где у нее есть несколько клиентов в секторе сельского хозяйства. Сейчас у компании есть завод в Томске.
Фото: Unsplash
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