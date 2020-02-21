Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Cognitive Technologies — Cognitive Pilot, которое занимается развитием беспилотных технологий, — рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) после 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Ольгу Ускову.

«Дочка» Сбербанка и Cognitive Technologies задумалась о выходе на IPO после 2023 года