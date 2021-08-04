Разработчик автопилотируемой сельхозтехники Cognitive Pilot выходит на американский рынок

Компания будет продвигать на американском рынке систему управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot, рассказала «Ведомостям» генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

«На первых порах автопилот будет продаваться в Канзасе, Оклахоме, Огайо и Техасе, где подобные системы не лицензируются, – рассказала Ускова. – Кроме того, получена лицензия штата Делавэр на продажу и эксплуатацию Cognitive Agro Pilot. Получить разрешительные документы и начать продажи планируется еще в 11 ведущих сельскохозяйственных штатах».

До конца 2022 года Cognitive планирует экспортировать около 2 тысяч комплектов Cognitive Agro Pilot: 700 из них отправится в США и Канаду, столько же — в страны Южной Америки. Стоимость устройства будет зависеть от импортных пошлин стран и будет составлять порядка $11 – 16 тысяч.

Продавать оборудование в Америку компания будет через eBay, а его установкой займутся специальные центры, специализирующиеся на допоборудовании для сельхозтехники. Причем поставки на рынки США, Бразилии и Аргентины будут производиться с российского склада.

По словам Усковой, цель Cognitive Pilot — в 2022–2027 годах занять в США, Канаде и крупнейших странах Южной Америки 10% рынка автопилотов для комбайнов: «Для США и Канады это примерно 30 000 установок». Она рассчитывает, что уже в 2023 году доля экспорта в выручке Cognitive Pilot достигнет 50%.

По данным Business Research Co., мировой рынок автономной сельскохозяйственной техники в 2020 году составил $62,3 млрд — к 2025 году его объем увеличится до $127,3 млрд. По прогнозам компании Fact.MR, к 2031 г. этот показатель вырастет до $150 млрд. Рынок автономной сельхозтехники в США составляет порядка $23 млрд, это около 30% мирового рынка, считают в Cognitive Pilot, ссылаясь на данные американских экспертов, ежегодно он растет на 17–20%.