Продажи комиксов в 2022 году вырастут до 70%

В 2022 году продажи комиксов в России вырастут в натуральном выражении на 50-70%. На следующий год книжным сетям придется искать замену зарубежным изданиям, в частности Marvel.
В прошлом году весь российский книжный рынок составлял примерно 65 млрд рублей, а доля комиксов — около 2%, выйдет примерно 1,3 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».
Продавцы и издатели уже ищут пути импортозамещения и надеются на активное издание комиксов корейских, китайских и российских авторов. По словам представителя «Читай-город—Буквоед», комиксы автора Федора Нечитайло показывают стабильно высокие продажи, а после релиза фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» в 2021 году интерес к российским комиксам возрос в разы.
Однако в некоторых сегментах импортозамещение будет даваться сложнее, например, на рынке станет меньше детских комиксов, а их довольно сложно заменить качественными аналогами.
В апреле 2021 года «КОО НЕЗОРАЛ ЛТД», управляющая компания БЦ «Большевик», подала в суд на ООО «Бабл» — издателя серии комиксов Bubble. Подача иска произошла на фоне коммерческого провала фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого аффилированной с ООО «Бабл» компанией. Сумма иска составляла 37,5 млн рублей.
Фото на обложке: marozzau /
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