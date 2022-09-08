Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Онлайн-кинотеатры выступили против «принудительного лицензирования»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео», Российский книжный союз направили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании зарубежного контента. Против проекта выступило объединение онлайн-кинотеатров, узнал «Коммерсантъ».

Онлайн-кинотеатры выступили против «принудительного лицензирования»

В законопроекте говорится, что российские компании смогут через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из стран, которые отказывают в прямой продаже лицензионного контента.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что инициатива противоречит логике Гражданского кодекса России, нарушает международные соглашения и серьезно увеличивает нагрузку на суды и исполнительную власть. По его мнению, разработчики проекта не учли многообразие моделей и сложность бизнеса в сфере кино и телевидения.

Автор законопроекта Андрей Кузнецов заверил, что учтет особенности каждой отрасли. Он подчеркнул, что главная цель документа — обеспечить россиянам доступ к культурным ценностям и поддержать экономику страны. По его словам, сопротивляются предприниматели, для которых важны не интересы народа или отечественной экономики, а лишь бы не расстроить владельцев прав из недружественных стран.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин понимает позицию онлайн-кинотеатров: им удается получать права на высокорейтинговый контент благодаря тесным связям с зарубежными партнерами. В этом направлении негативное влияние «может быть снижено подзаконными актами».

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Блокчейн-плаформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»
  2. 2 В России запустили сервис по автоматической маркировке в текстах запрещенных организаций и лиц
  3. 3 Бумажные книги в России подорожали и стали хуже продаваться
  4. 4 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
  5. 5 «Количество наших рекламных запусков выросло более чем на 500% за год»

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ