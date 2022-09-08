Онлайн-кинотеатры выступили против «принудительного лицензирования»

Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео», Российский книжный союз направили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании зарубежного контента. Против проекта выступило объединение онлайн-кинотеатров, узнал «Коммерсантъ».

В законопроекте говорится, что российские компании смогут через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из стран, которые отказывают в прямой продаже лицензионного контента.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что инициатива противоречит логике Гражданского кодекса России, нарушает международные соглашения и серьезно увеличивает нагрузку на суды и исполнительную власть. По его мнению, разработчики проекта не учли многообразие моделей и сложность бизнеса в сфере кино и телевидения.

Автор законопроекта Андрей Кузнецов заверил, что учтет особенности каждой отрасли. Он подчеркнул, что главная цель документа — обеспечить россиянам доступ к культурным ценностям и поддержать экономику страны. По его словам, сопротивляются предприниматели, для которых важны не интересы народа или отечественной экономики, а лишь бы не расстроить владельцев прав из недружественных стран.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин понимает позицию онлайн-кинотеатров: им удается получать права на высокорейтинговый контент благодаря тесным связям с зарубежными партнерами. В этом направлении негативное влияние «может быть снижено подзаконными актами».

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