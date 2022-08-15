Sony обогнала Microsoft вдвое по продажам фирменных игровых приставок

Sony обогнала Microsoft вдвое по продажам фирменных приставок. Microsoft за все время выпуска продала 58,5 млн штук Xbox One, когда Sony продала более 117 млн PlayStation 4. О разнице в объемах продаж стало известно после того, как Microsoft впервые за семь лет отчиталась о продажах консолей.

На отчет Microsoft обратило внимание издание The Verge.

В отчете говорится, что Microsoft продала 58,5 млн Xbox One. В марте текущего года Sony отчиталась о более чем 117 млн проданных PlayStation 4.

«Sony превзошла Microsoft в продажах приставок, реализовав более чем в два раза больше консолей последнего поколения», – говорится в отчет Microsoft.

Microsoft не раскрывала информацию о продажах фирменных консолей в течение семи лет, публикуя только сведения о результатах работы Xbox Live. С марта 2022 года Sony также не публикует данные о продажах PlayStation 4.

Издание отметило, что Microsoft в продажах приставок также обошла японская Nintendo, реализовав 111 млн штук Nintendo Switch.

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