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Московские власти начнут проверять компании из-за работников на удаленке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Московские власти обязали столичные компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 октября организации должны еженедельно предоставлять данные этих работников, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности.

Московские власти начнут проверять компании из-за работников на удаленке

Среди данных, которые нужно отправить властям:

  • номер мобильного телефона сотрудника;
  • регистрационный номер транспортного средства;
  • номер электронной карты «Тройка» или «Стрелка»;
  • номер социальной карты;
  • номер месячного проездного билета.

К компаниям, которые проигнорируют требования властей, будут применены санкции, заявил Собянин. По ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) должностным лицам в случае нарушения грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, предпринимателям — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, пишет РБК.

Если в результате нарушения пострадают сотрудники или его выявят повторно, наказание ужесточат. Для должностных лиц это штраф до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Предприниматели и юрлица могут заплатить до 1 млн рублей, а деятельность последних могут приостановить на срок до трех месяцев.

Власти проконтролируют выполнение требований с помощью выборочных проверок. Их будут проводить сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций города Москвы.

Фото: Unsplash

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