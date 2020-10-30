Российский производитель «умной» колонки Coobic вышел на рынок Индии

Российский производитель «умной» колонки для детей Coobic заключил контракт с дистрибьютором ENN ESS Trades на поставку гаджета в Нью-Дели (Индия). Ранее компания продавала устройство только в России. Об этом Rusbase рассказал представитель Coobic.

На первом этапе Coobic поставит 500 колонок и порядка 20 тысяч карточек с образовательным и развлекательным контентом. Пилотная партия бдет реализована в преддверии национального праздника Дивали, Рождества и Нового года.

Отмечается, что предоплата в 30% уже поступила на российский счет компании. Общая сумма контракта, по словам представителя Coobic, составила «чуть меньше $11 тысяч».

Coobic.ai запущен весной 2019 года как IoT-проект в области геймификации образования и развлекательного контента для детей. Колонка предназначена для детей в возрасте от 3 до 10 лет. Устройство работает до 5 часов без подзарядки, оборудовано NFC–модулем и подключается к Wi-Fi для скачивания контента.

В период с 2019 по 2020 год компания привлекла два раунда инвестиций, общая сумма которых составила 17,5 млн рублей. «С последнего привлеченного раунда стартап вырос в 8 раз, вышел на самоокупаемость, в сентябре прибыль компании превысила 3 млн рублей», — утверждают в компании.

Помимо самого гаджета, Coobic.ai производит и адаптирует образовательный и развлекательный контент для детей. Cейчас на сайте Coobic.ai доступно более 30 обучающих курсов, сказок и игр. Общее время звучания загруженного на устройство контента более 35 часов.

Если спрос на «умные» колонки окажется высок, Сoobic.ai разместит локальное производство устройств в Индии. В этом случае компания будет привлекать следующий раунд инвестиций.

Производством Coobic занимается «Радио волна», говорится на сайте «умной» колонки.

Фото: Coobic