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Правительство отменило одно из условий для получения льготного кредита под 3% для IT-компаний

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое смягчает условия получения льготного кредита по ставке до 3% годовых для IT-компаний.

Правительство отменило одно из условий для получения льготного кредита под 3% для IT-компаний

«Документ отменил условие, согласно которому IT-компания, претендующая на получение займа, должна была получать налоговые льготы и платить пониженные страховые взносы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В Кабмине рассчитывают, что теперь в стране увеличится число IT-компаний, которые смогут получить кредиты по ставке до 3% для работы над проектами цифровой трансформации.

Какие ограничения на получение льготного кредита все еще действуют:

  • заемщик не должен находиться в процессе ликвидации,
  • должен быть налоговым резидентом РФ,
  • не должен быть банкротом,
  • за счет льготного кредита нельзя выплачивать дивиденды и стимулирующие выплаты,
  • необходимо обязательно индексировать заработную плату всем сотрудникам и сохранить среднесписочную численность работников на уровне 85%.

Программу льготных кредитов для проектов цифровой трансформации запустили в декабре 2019 года. Объем кредита может составлять от 5 млн до 10 млрд рублей.

Деньги можно направить на приобретение, монтаж, наладку и другие мероприятия по вводу в эксплуатацию программно-аппаратных комплексов, затраты на оплату труда и страховых платежей и другие цели.

Фото на обложке: Unsplash

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