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Миэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительскому удостоверению

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий использовать водительское удостоверение для получения финансовых услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Миэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительскому удостоверению

Документ планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы. В парламенте ожидают, что он будет принят в весеннюю сессию и вступит в силу до конца 2021 года.

С помощью водительского удостоверения граждане смогут обменивать валюту, оформлять потребкредиты до 15 тысяч рублей, получать выигрыши в лотерею до 100 тысяч рублей или составить соглашение с негосударственным пенсионным фондом.

Для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в организацию ФИО, номер паспорта и телефон, а также — на выбор — ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Законопроект предлагает добавить в этот список водительское удостоверение.

Инициативу поддерживает Банк России, заявили газете в ЦБ. В Росфинмониторинге считают, что нововведение не несет рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, поскольку при упрощенной идентификации проверяются все данные о физическом лице.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, следует двигаться в направлении «единого идентификатора» — документа, который позволит водить автомобиль, оформлять разного рода услуги и служить пропуском куда-либо.

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