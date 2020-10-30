Миэкономразвития предложило выдавать кредиты по водительскому удостоверению

Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий использовать водительское удостоверение для получения финансовых услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Документ планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы. В парламенте ожидают, что он будет принят в весеннюю сессию и вступит в силу до конца 2021 года.

С помощью водительского удостоверения граждане смогут обменивать валюту, оформлять потребкредиты до 15 тысяч рублей, получать выигрыши в лотерею до 100 тысяч рублей или составить соглашение с негосударственным пенсионным фондом.

Для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в организацию ФИО, номер паспорта и телефон, а также — на выбор — ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Законопроект предлагает добавить в этот список водительское удостоверение.

Инициативу поддерживает Банк России, заявили газете в ЦБ. В Росфинмониторинге считают, что нововведение не несет рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, поскольку при упрощенной идентификации проверяются все данные о физическом лице.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, следует двигаться в направлении «единого идентификатора» — документа, который позволит водить автомобиль, оформлять разного рода услуги и служить пропуском куда-либо.