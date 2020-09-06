Мошенники стали чаще предлагать услуги по изменению кредитных историй

На фоне кризиса и пандемии бюро кредитных историй (БКИ) столкнулись с валом однотипных просьб об исправлении ошибок в записях о займах россиян. Их за плату в 20–40 тысяч рублей рассылают мошенники, представляющиеся финансовыми консультантами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупные БКИ.

Компании, которые позиционируют себя в качестве финансовых консультантов, стали активно предлагать заемщикам повысить их шансы на новый кредит, изменив кредитные отчеты.

Такие «консультанты» берут с заемщиков плату и рассылают в БКИ запросы о внесении изменений в кредитную историю.

Среди тысяч ежемесячных обращений от потребителей шестая часть — запросы с признаками фиктивности, сообщил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. В июле—августе количество подобных жалоб удвоилось по сравнению с докризисным периодом.

«Таких писем с просьбой "исправить все" мы получаем сотни в неделю», — отметил и гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

По его словам, мошенники активизировались с начала 2020 года, но до кризиса письма отправляла одна компания, а «с начала карантина появилась вторая волна таких обращений».

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отметили рост числа прошений изменить содержание кредитных отчетов с конца июля.

Фиктивные обращения на оспаривание записей в кредитной истории подготовлены по единому шаблону или формату, подписи на них крайне похожи.

Как пояснили в ОКБ, раньше мошеннические запросы в основном рассылались от имени компаний, но с начала пандемии требования исправить записи в кредитном отчете стали приходить от конкретных заемщиков.

«Если заемщик считает, что в его кредитной истории допущена ошибка, то достаточно обратиться непосредственно к кредитору или в бюро, чтобы инициировать проверку. Это абсолютно бесплатно», — пояснил Александрович.

По закону «О кредитных историях» (218-ФЗ) заемщик в любой момент имеет право полностью или частично оспорить информацию, которая содержится в кредитном отчете. Бюро, получившее такой запрос, обязано в течение 30 дней провести дополнительную проверку записей, внесенных в кредитную историю.

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