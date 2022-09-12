Российские разработчики раскритиковали закон о принудительном лицензировании

Российские разработчики выступили против принудительного лицензирования контента ушедших из России правообладателей. Они уверены, что законопроект не решит проблем использования иностранного ПО в России.

Принудительное лицензирование несет риски как для пользователей, так и для российских разработчиков. Даже при получения лицензии на иностранное ПО, его использование без сопровождения правообладателем может привести к уязвимостям. При этом другие страны могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО, передает «Коммерсантъ».

Российский союз промышленников и предпринимателей не согласился с доводами разработчиков. В организации подчеркнули, что цель изменений — разрешить потребителю легально использовать и адаптировать необходимое ему ПО. Свой отзыв среди разработчиков должно дать еще Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов.

Законопроект о принудительном лицензировании контента внесли в Госдуму в августе 2022 года. В начале сентября против законопроекта выступили онлайн-кинотеатры, ассоциация «Интернет-видео», Российский книжный союз.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что инициатива противоречит логике Гражданского кодекса России, нарушает международные соглашения и серьезно увеличивает нагрузку на суды и исполнительную власть. По его мнению, разработчики проекта не учли многообразие моделей и сложность бизнеса в сфере кино и телевидения.

Автор законопроекта Андрей Кузнецов тогда заверил, что учтет особенности каждой отрасли. Он подчеркнул, что главная задача документа — обеспечить россиянам доступ к культурным ценностям и поддержать экономику страны. По его словам, сопротивляются предприниматели, для которых важны не интересы населения или отечественной экономики, а лишь отноешние владельцев прав из недружественных стран.

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