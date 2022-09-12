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Российские разработчики раскритиковали закон о принудительном лицензировании

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские разработчики выступили против принудительного лицензирования контента ушедших из России правообладателей. Они уверены, что законопроект не решит проблем использования иностранного ПО в России.

Российские разработчики раскритиковали закон о принудительном лицензировании

Принудительное лицензирование несет риски как для пользователей, так и для российских разработчиков. Даже при получения лицензии на иностранное ПО, его использование без сопровождения правообладателем может привести к уязвимостям. При этом другие страны могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО, передает «Коммерсантъ».

Российский союз промышленников и предпринимателей не согласился с доводами разработчиков. В организации подчеркнули, что цель изменений — разрешить потребителю легально использовать и адаптировать необходимое ему ПО. Свой отзыв среди разработчиков должно дать еще Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов. 

Законопроект о принудительном лицензировании контента внесли в Госдуму в августе 2022 года. В начале сентября против законопроекта выступили онлайн-кинотеатры, ассоциация «Интернет-видео», Российский книжный союз.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что инициатива противоречит логике Гражданского кодекса России, нарушает международные соглашения и серьезно увеличивает нагрузку на суды и исполнительную власть. По его мнению, разработчики проекта не учли многообразие моделей и сложность бизнеса в сфере кино и телевидения.

Автор законопроекта Андрей Кузнецов тогда заверил, что учтет особенности каждой отрасли. Он подчеркнул, что главная задача документа — обеспечить россиянам доступ к культурным ценностям и поддержать экономику страны. По его словам, сопротивляются предприниматели, для которых важны не интересы населения или отечественной экономики, а лишь отноешние владельцев прав из недружественных стран.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

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