Российские разработчики раскритиковали закон о принудительном лицензировании

Российские разработчики выступили против принудительного лицензирования контента ушедших из России правообладателей. Они уверены, что законопроект не решит проблем использования иностранного ПО в России.
Принудительное лицензирование несет риски как для пользователей, так и для российских разработчиков. Даже при получения лицензии на иностранное ПО, его использование без сопровождения правообладателем может привести к уязвимостям. При этом другие страны могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО, передает «Коммерсантъ».
Российский союз промышленников и предпринимателей не согласился с доводами разработчиков. В организации подчеркнули, что цель изменений — разрешить потребителю легально использовать и адаптировать необходимое ему ПО. Свой отзыв среди разработчиков должно дать еще Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов.
Законопроект о принудительном лицензировании контента внесли в Госдуму в августе 2022 года. В начале сентября против законопроекта выступили онлайн-кинотеатры, ассоциация «Интернет-видео», Российский книжный союз.
Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что инициатива противоречит логике Гражданского кодекса России, нарушает международные соглашения и серьезно увеличивает нагрузку на суды и исполнительную власть. По его мнению, разработчики проекта не учли многообразие моделей и сложность бизнеса в сфере кино и телевидения.
Автор законопроекта Андрей Кузнецов тогда заверил, что учтет особенности каждой отрасли. Он подчеркнул, что главная задача документа — обеспечить россиянам доступ к культурным ценностям и поддержать экономику страны. По его словам, сопротивляются предприниматели, для которых важны не интересы населения или отечественной экономики, а лишь отноешние владельцев прав из недружественных стран.
Фото на обложке: New Africa /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ozon нашел замену сгоревшему на Новой Риге складу
- 2 Форум GIS DAYS 2022: информационная безопасность, импортозамещение в IT, киберарт и NFT
- 3 «Лаборатория Касперского» разработала курс для программистов на собственной ОС
- 4 Центр развития ИИ, рынок акций для нерезидентов из дружественных стран: главные новости 12 сентября
- 5 Банки протестируют банкоматы российского производства
ВОЗМОЖНОСТИ
12 сентября 2022
15 сентября 2022
15 сентября 2022