Бывшие топ-менеджеры Binance запустили приложение для торговли криптовалютой Blum. С его помощью можно торговать токенами напрямую через Telegram. Проект вошел в акселератор Most Valuable Builder от Binance Labs.
Глеб Костарев и Владимир Смеркис – бывшие топ-менеджеры криптобиржи Binance – запустили приложение для торговли криптовалютой Blum. Об этом RB.RU рассказал представитель проекта.
Приложение работает на гибридной модели, объединяющей оффчейн-ордербук и ончейн-расчеты, предоставляет листинг токенов для кураторского выбора активов, а также торговлю токенами напрямую через Telegram, отметили в Blum.
На данный момент Blum рассматривает юрисдикции для размещения штаб-квартиры. Проект намерен сфокусироваться на рынках стран Азии и получить лицензию VASP (поставщика услуг виртуальных активов) в Грузии.
Blum попал в акселератор Most Valuable Builder от Binance Labs, участие в нем предполагает наставничество от Binance Labs и поддержку от BNB Chain.
Глеб Костарев и Владимир Смеркис покинули Binance в сентябре 2023 года. Костарев был вице-президентом по Восточной Европе, СНГ, Турции, Австралии и Новой Зеландии, а Смеркис курировал непосредственно Россию.
Фото на обложке: Blum
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