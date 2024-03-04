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Бывшие топ-менеджеры Binance запустили приложение для торговли криптовалютой Blum

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшие топ-менеджеры Binance запустили приложение для торговли криптовалютой Blum. С его помощью можно торговать токенами напрямую через Telegram. Проект вошел в акселератор Most Valuable Builder от Binance Labs.

Бывшие топ-менеджеры Binance запустили приложение для торговли криптовалютой Blum

Глеб Костарев и Владимир Смеркис – бывшие топ-менеджеры криптобиржи Binance – запустили приложение для торговли криптовалютой Blum. Об этом RB.RU рассказал представитель проекта.

Приложение работает на гибридной модели, объединяющей оффчейн-ордербук и ончейн-расчеты, предоставляет листинг токенов для кураторского выбора активов, а также торговлю токенами напрямую через Telegram, отметили в Blum.

На данный момент Blum рассматривает юрисдикции для размещения штаб-квартиры. Проект намерен сфокусироваться на рынках стран Азии и получить лицензию VASP (поставщика услуг виртуальных активов) в Грузии.

Blum попал в акселератор Most Valuable Builder от Binance Labs, участие в нем предполагает наставничество от Binance Labs и поддержку от BNB Chain.

Глеб Костарев и Владимир Смеркис покинули Binance в сентябре 2023 года. Костарев был вице-президентом по Восточной Европе, СНГ, Турции, Австралии и Новой Зеландии, а Смеркис курировал непосредственно Россию.

Фото на обложке: Blum

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