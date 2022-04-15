Минфин доработал законопроект о регулировании криптовалюты в России

Министерство финансов РФ доработало законопроект о регулировании цифровых валют. Впервые в нем затрагивается майнинг. Еще вводится понятие профессиональных и непрофессиональных приобретателей, а также обязательное тестирование.

Документ позволит выйти майнерам из серой зоны, но инвесторов он может «загнать на черный рынок», а требования к операторам торгов выглядят «жесткими», узнал «Коммерсантъ».

Подлинность документа подтвердили два источника издания в отрасли, в Минфине не ответили на запрос. Согласно проекту закона:

Цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России», а также в качестве инвестиций. При этом в отношении нее не должно быть обязанного лица.

Организовывать оборот виртуальных валют смогут оператор обмена с капиталом не менее 30 млн рублей и оператор цифровой торговой платформы — не менее 100 млн рублей.

Оператор обмена будет проводить куплю-продажу «от своего имени и за свой счет публичного объявления цен», второй оператор — организовывать торги.

Законопроект закрепляет серьезные требования к ним: например, операторы должны войти в специальный реестр, а их работа будет лицензироваться.

Операторами могут стать только российские юрлица. Иностранным криптобиржам придется создать хозяйственное общество.

Продать или купить электронные валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью счета.

«Электронный кошелек цифровых валют» должен будут проходить обязательную сертификацию.

Майнингом смогут заниматься юрлица и ИП после добавления в соответствующий реестр. В пользование для майнинга могут быть предоставлены ЦОДы, если его собственником является российское юрлицо.

Эксперты считают, что требования по идентификации, учету и сертификации не коснутся операций с криптовалютой вне объектов информационной инфраструктуры РФ. Граждане смогут регистрироваться и пользоваться услугами иностранных бирж, добавили они.

В феврале объем российского рынка криптовалют оценили в $214 млрд, или 16,5 трлн рублей. Такую цифру вывели путем анализа IP-адресов пользователей криптобирж.

Центробанк 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг, поскольку, по мнению регулятора, они несут риски для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности.

Минфин 25 января выступил против предложения ЦБ, призвав регулировать криптовалюты, а не запрещать. 26 января президент РФ Владимир Путин попросил Минфин и ЦБ урегулировать свои разногласия, но не высказал своего мнения в отношении криптовалют.

Президент Владимир Путин негласно поддержал идею налогооблажения и регулирования майнинга в России и отверг предложение ЦБ о полном запрете криптовалют. Майнинг могут разрешить в регионах с избытком электроэнергии, таких как Иркутская область, Красноярский край и Карелия.

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