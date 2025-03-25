Минцифры предложило обязать банки с «дырами» в защите выплачивать клиентам похищенные деньги

Минцифры рассматривает возможность обязать банки компенсировать клиентам часть похищенных денег, если их системы безопасности недостаточно защищены. Эта мера может войти в новый пакет по борьбе с кибермошенничеством, сообщил в Госдуме глава ведомства Максут Шадаев. Его слова передает «Интерфакс».

«Просто мы договорились делать это следующим [образом]: введение не только ответственности банков, а чтобы банки, возможно, компенсировали часть ущерба в случае совершения такого преступления, и подтверждения, что остаются “дырки” в системе безопасности прямо напрямую — тоже поддерживаем», — сказал Шадаев (цитата по «Прайму»).

Меры против дропперов. Министр также добавил, что прорабатывается вопрос об ужесточении ответственности для дропперов — посредников, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги. По данным «Интерфакса», депутаты предложили ввести для дропперов уголовную ответственность.

Второй пакет антимошеннических поправок. Кроме того, по словам Шадаева, разрабатываются дополнительные меры по защите «Госуслуг». «Мы не останавливаемся. Мы сейчас готовим уже пакет [антимошеннических поправок] второй», — отметил глава Минцифры.

Первый закон по борьбе с кибермошенничеством Госдума приняла в третьем чтении 25 марта — в пакет вошли почти 30 мер. Например, при снятии наличных в банкомате банки будут обязаны проверять наличие признаков выдачи денег без добровольного согласия, а операторы связи должны будут отображать название организации во время телефонного разговора. Закон должен вступить в силу 1 июня.

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