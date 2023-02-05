Хакеры похитили с криптобирж почти $4 млрд в 2022 году

В прошлом году хакерские атаки нанесли рекордный урон криптоинвесторам — $3,8 млрд. Самым активным месяцем стал октябрь, когда злоумышленники в результате 32 атак завладели $775,7 млн.
Такие цифры в своем отчете приводит платформа блокчейн-аналитики Chainalysis. Больше всего атак (82%), как и годом ранее, пришлось на децентрализованные финансовые протоколы (DeFi). Так хакеры похитили $3,1 млрд.
По мнению аналитиков, прозрачность DeFi является как достоинством, так и их слабостью. Киберпреступники могут сканировать код и атаковать уязвимые места.
Компания отмечает, что больше всего взломов совершили хакеры из Северной Кореи, в том числе из группировки Lazarus Group. Местные киберпреступники присвоили около $1,7 млрд при том, что объем экспорта КНДР в 2020 году составил $142 млн.
«Не будет преувеличением сказать, что взлом криптовалюты — это значительная часть экономики страны», — говорится в отчете.
Согласно результатам исследования Finbold, в 2022 году число краж криптовалюты выросло на 44% год к году. К началу декабря было зафиксировано 190 подобных случаев.
Фото: Unsplash
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