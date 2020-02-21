Da Vinci Capital запустила новый фонд на €277 млн для стартапов из СНГ

Инвестиционная компания Da Vinci Capital запустила третий фонд общим объемом €277 млн. Об этом у себя в телеграме написал инвестиционный директор Da Vinci Capital Денис Ефремов.

Новый фонд специализируется на инвестициях в стартапы из Украины, стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения и т.д.) и развивающихся рынков Европы.

Основной фокус фонда — финтех, B2B SaaS, новые транспортные разработки, а также искусственный интеллект, решения в области шеринга и потребительских услуг и облачные проекты.

По словам Ефремова, «это должны быть работающие и приносящие прибыль продукты на своих рынках и в своих нишах». Новый фонд будет помогать стартапам выходить на международные рынки.

В январе 2019 года Da Vinci и РВК запустили фонд на 6 млрд рублей для инвестиций в российские технологические компании с международным бизнесом, которые собираются выходить на биржу. Средний чек фонда составляет $5 млн.

Первый фонд Da Vinci был запущен в 2015 году и тоже в партнерстве с РВК. Фонд занимался стартапами на стадии подготовки к IPO и полностью проинвестировал около $120 млн (7,5 млрд рублей).

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