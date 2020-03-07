Сервис спортивных трансляций DAZN Леонарда Блаватника запустится в России

Спортивный стриминговый сервис DAZN миллиардера Леонарда Блаватника до конца мая запустится в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Одновременно DAZN расширит присутствие еще примерно на 200 стран и территорий, первоначально там появится англоязычный сервис с контентом, посвященным боксу.

Первой международной трансляцией станет поединок мексиканского боксера Сауля Альвареса в Лас-Вегасе 2 мая. Стоимость подписки пока не раскрывается.

Среди российских крупных онлайн-ресурсов в спортивный контент в России инвестируют «Яндекс», Okko (принадлежит Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка), ivi и Megogo.

«Яндекс» в сентябре приобрел эксклюзивные права на трансляцию НХЛ в России на три года, Okko в апреле — права на показ Английской премьер-лиги по футболу на тот же срок. Ivi в октябре купил у «Газпром-медиа» права на показ Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, а Megogo транслирует все матчи испанской и итальянской футбольных лиг, а также соревнования по единоборствам.

DAZN был запущен в августе 2016 года в Австрии, Германии и Швейцарии, сейчас присутствует в девяти странах, включая США. Им владеет Access Industries Леонарда Блаватника, который только за первые два года вложил в проект около около $640 млн. В октябре 2019 года Bloomberg сообщал, что DAZN привлек Goldman Sachs для поиска еще $500 млн инвестиций.

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