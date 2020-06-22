Delivery Club на один день назвал локальные рестораны в честь активных клиентов

Delivery Club в партнерстве с локальными ресторанами, запустившими доставку в период пандемии коронавируса, провели акцию благодарности самым активным пользователям сервиса. Заведения на один день добавили к своим названиям имена клиентов, поддержавших рестораны в период ограничений. Об этом говорится в сообщении Delivery Club.

В акции участвовали 40 ресторанов в восьми городах страны (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Перми, Самаре, Волгограде и Туле).

Рестораны названы в честь тех клиентов, которые за апрель и май сделали наибольшее количество заказов из конкретного ресторана. Возможность назвать любимый ресторан своим именем получили те клиенты, которые заказали доставку еды из него за два месяца минимум десять раз.

Рекордсмен этого проекта — пользователь из Тулы, сделавший в апреле и мае 106 заказов из ресторана «ЯпоноМама».

Локальные рестораны также подготовили для активных клиентов сертификаты на бесплатное посещение ресторана, кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, возможность забрать домой предмет интерьера или посуду и другое. От Delivery Club активные клиенты получили промокоды на доставку еды.

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