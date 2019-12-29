Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Фонд Diversis Capital купил разработчика софта с российскими корнями WorldAPP

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Фонд прямых инвестиций Diversis Capital купил разработчика программного обеспечения для предприятий WorldAPP. Об этом сообщает PE Hub.

Фонд Diversis Capital купил разработчика софта с российскими корнями WorldAPP

Финансовые условия сделки не разглашаются. 

WorldAPP разрабатывает продукт, который проводит мониторинг оборудования, анализирует данные, позволяет перевести бумажные операции в электронный вид. Кроме того, компания работает над единой платформой, которая собирает и анализирует отзывы клиентов.

По словам гендиректора WorldAPP Олега Мацко, участие фонда позволит «нарастить капитал и вывести бизнес на новый уровень».

WorldAPP была основана в январе 2002 года Кэлом Брауном и Стэном Лячевым, который окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. По данным PE Hub, у WorldAPP в настоящее время более 600 клиентов по всему миру. Компания дважды привлекала инвестиции (в 2014 и 2017 году), однако суммы сделок неизвестны.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ