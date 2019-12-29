Фонд Diversis Capital купил разработчика софта с российскими корнями WorldAPP

Фонд прямых инвестиций Diversis Capital купил разработчика программного обеспечения для предприятий WorldAPP . Об этом сообщает PE Hub.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

WorldAPP разрабатывает продукт, который проводит мониторинг оборудования, анализирует данные, позволяет перевести бумажные операции в электронный вид. Кроме того, компания работает над единой платформой, которая собирает и анализирует отзывы клиентов.

По словам гендиректора WorldAPP Олега Мацко, участие фонда позволит «нарастить капитал и вывести бизнес на новый уровень».

WorldAPP была основана в январе 2002 года Кэлом Брауном и Стэном Лячевым, который окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. По данным PE Hub, у WorldAPP в настоящее время более 600 клиентов по всему миру. Компания дважды привлекала инвестиции (в 2014 и 2017 году), однако суммы сделок неизвестны.

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