Фонд Diversis Capital купил разработчика софта с российскими корнями WorldAPP
Фонд прямых инвестиций Diversis Capital купил разработчика программного обеспечения для предприятий WorldAPP. Об этом сообщает PE Hub.
Финансовые условия сделки не разглашаются.
WorldAPP разрабатывает продукт, который проводит мониторинг оборудования, анализирует данные, позволяет перевести бумажные операции в электронный вид. Кроме того, компания работает над единой платформой, которая собирает и анализирует отзывы клиентов.
По словам гендиректора WorldAPP Олега Мацко, участие фонда позволит «нарастить капитал и вывести бизнес на новый уровень».
WorldAPP была основана в январе 2002 года Кэлом Брауном и Стэном Лячевым, который окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. По данным PE Hub, у WorldAPP в настоящее время более 600 клиентов по всему миру. Компания дважды привлекала инвестиции (в 2014 и 2017 году), однако суммы сделок неизвестны.
Фото: Unsplash
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