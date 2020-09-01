В России заработал механизм списания личных долгов без суда

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон «О банкротстве», которые позволяют должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств по новой схеме.

При соблюдении ряда условий клиенты банков и МФО могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого необходимо будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура бесплатная, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.

С октября 2015 года российские должники уже могут объявлять себя финансово несостоятельными, но только через суд.

Попытаться подать на банкротство во внесудебном порядке можно, если долг по кредитам и займам составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также по закону гражданин не должен иметь имущества или финансовых возможностей погасить долги: на него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые разбирательства должны быть завершены без результата для кредиторов — то есть им должен быть возвращен исполнительный лист, по которому проводилось взыскание денег.

Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве. В нем должник должен перечислить все свои обязательства и кредиторов. После приема заявления МФЦ проверяет в базе ФССП основания для банкротства и в течение четырех рабочих дней запускает процедуру.

С начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан.

По данным Национального бюро кредитных историй, на которые ссылается РБК, на 1 апреля в стране насчитывалось 1,08 млн россиян с долгами свыше 500 тысяч рублей, которые не платят по обязательствам свыше 90 дней. Такие заемщики могут инициировать банкротство по стандартной схеме — через суд.

Потенциальных банкротов, которые могут претендовать на списание долгов в упрощенном порядке, около 4 млн человек.

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