В России с 1 января вступают в силу поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», согласно которым максимальный размер процентов по потребительским кредитам и займам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

С 1 января в России ограничат максимальный размер долга по кредитам