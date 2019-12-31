С 1 января в России ограничат максимальный размер долга по кредитам
В России с 1 января вступают в силу поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», согласно которым максимальный размер процентов по потребительским кредитам и займам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
Ограничение распространяется также на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа).
Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в России с января 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1%, а также был введен специальный финансовый продукт как альтернатива «займам до зарплаты».
Ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок.
Фото: Unsplash
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