Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Предновогодний ажиотаж в Москве, биржа Индии вместо Гонконгской: главное для бизнеса 10 декабря

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В премиальных ресторанах Москвы столики на новогоднюю ночь бронируют активнее, чем годом ранее. Индийский фондовый рынок готов обогнать Гонконгский после недавнего скачка цен на акции, а Нидерланды вновь закупают СПГ у России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Предновогодний ажиотаж в Москве, биржа Индии вместо Гонконгской: главное для бизнеса 10 декабря

Мир

  • Иран одобрил соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере информационной безопасности (IRNA).
  • Индийский фондовый рынок — National Stock Exchange of India и Bombay Stock Exchange — готов занять место Гонконга в списке крупнейших бирж мира после недавнего скачка цен, считают в Financial Times.
  • Нидерланды в сентябре начали вновь закупать СПГ у России после трехмесячного перерыва (РИА).

Россия

  • Правительство РФ направит около 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку МСП в 2024 году.
  • Кроме того, кабмин до конца года направит 4,3 млрд рублей Камчатскому краю и Мурманской области на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций.

Бизнес

  • Места на новогоднюю ночь в московских ресторанах в 2023 году бронируют активнее, чем в 2022-м. В части заведений забронированы почти все места, а где-то — половина столиков.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Руководством «дочки» Danone занимаются бывшие топ-менеджеры компании — Financial Times
  2. 2 Заменить Confluence? Просто!
  3. 3 «Кухня на районе» запустила формат локального меню
  4. 4 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
  5. 5 GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2023

INNOACCELAI

10 декабря 2023

Российский инвестиционный чемпионат

11 декабря 2023

Акселератор ИТМО

13 декабря 2023

Акселератор Контура

14 декабря 2023

Генеративный ИИ: презентация топ-10 компаний и кейсов

Все ВОЗМОЖНОСТИ