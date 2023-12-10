В премиальных ресторанах Москвы столики на новогоднюю ночь бронируют активнее, чем годом ранее. Индийский фондовый рынок готов обогнать Гонконгский после недавнего скачка цен на акции, а Нидерланды вновь закупают СПГ у России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Предновогодний ажиотаж в Москве, биржа Индии вместо Гонконгской: главное для бизнеса 10 декабря