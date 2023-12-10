Предновогодний ажиотаж в Москве, биржа Индии вместо Гонконгской: главное для бизнеса 10 декабря

В премиальных ресторанах Москвы столики на новогоднюю ночь бронируют активнее, чем годом ранее. Индийский фондовый рынок готов обогнать Гонконгский после недавнего скачка цен на акции, а Нидерланды вновь закупают СПГ у России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- Иран одобрил соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере информационной безопасности (IRNA).
- Индийский фондовый рынок — National Stock Exchange of India и Bombay Stock Exchange — готов занять место Гонконга в списке крупнейших бирж мира после недавнего скачка цен, считают в Financial Times.
- Нидерланды в сентябре начали вновь закупать СПГ у России после трехмесячного перерыва (РИА).
Россия
- Правительство РФ направит около 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку МСП в 2024 году.
- Кроме того, кабмин до конца года направит 4,3 млрд рублей Камчатскому краю и Мурманской области на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций.
Бизнес
- Места на новогоднюю ночь в московских ресторанах в 2023 году бронируют активнее, чем в 2022-м. В части заведений забронированы почти все места, а где-то — половина столиков.
Фото: Unsplash
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