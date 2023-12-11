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Зарядки для электромобилей на российском ПО, сдача загранпаспорта при запрете на выезд: главное 11 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Сдача загранпаспорта при запрете на выезд, быстрые зарядки переведут на российское ПО и другие события 11 декабря.

Зарядки для электромобилей на российском ПО, сдача загранпаспорта при запрете на выезд: главное 11 декабря

Россия

  • C 11 декабря в России вступает в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при запрете на выезд. Документ можно будет вернуть после отмены ограничения.

Финансы

  • Ноябрь стал рекордным для коллективных инвестиций в России. Объем привлечений в розничные паевые фонды достиг 42,5 млрд рублей, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Каждый седьмой россияни готов сбежать из компании после агрессии со стороны начальства. Вернуть сотрудника могут введение удаленки и повышение зарплаты.

Транспорт

  • С 1 января 2025 года быстрые зарядки для электромобилей должны будут работать на программном обеспечении, входящем в реестр отечественного ПО или реестр членов Евразийского экономического союза.

Фото на обложке: Unsplash

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