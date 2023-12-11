Зарядки для электромобилей на российском ПО, сдача загранпаспорта при запрете на выезд: главное 11 декабря

Карина Пардаева
Сдача загранпаспорта при запрете на выезд, быстрые зарядки переведут на российское ПО и другие события 11 декабря.
Зарядки для электромобилей на российском ПО, сдача загранпаспорта при запрете на выезд: главное 11 декабряКарина Пардаева
Россия
- C 11 декабря в России вступает в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при запрете на выезд. Документ можно будет вернуть после отмены ограничения.
Финансы
- Ноябрь стал рекордным для коллективных инвестиций в России. Объем привлечений в розничные паевые фонды достиг 42,5 млрд рублей, пишет «Ъ».
Бизнес
- Каждый седьмой россияни готов сбежать из компании после агрессии со стороны начальства. Вернуть сотрудника могут введение удаленки и повышение зарплаты.
Транспорт
- С 1 января 2025 года быстрые зарядки для электромобилей должны будут работать на программном обеспечении, входящем в реестр отечественного ПО или реестр членов Евразийского экономического союза.
Фото на обложке: Unsplash
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