Google представил ежегодный рейтинг самых популярных поисковых запросов под названием «Год в поиске». В 2023-ем на первых местах оказались в частности фильм «Барби», конфликт в Израиле и умерший актер Мэттью Перри. Google с 2022 года не представляет в этом рейтинге Россию.

Google назвал самые популярные поисковые запросы пользователей в 2023 году. Ежегодный рейтинг «Год в поиске» представлен на сайте Google Trends.

Список разделен на 18 категорий. В блоке событий самым популярным по поиску среди пользователей Google стал конфликт в Израиле, в категории кинофильмов первенство за «Барби».

Самым часто «разыскиваемым» музыкантом стала Шакира, спортсменом – игрок в американский футбол Дамар Хэмлин. Среди умерших людей пользователи чаще искали информацию об актере из сериала «Друзья» Мэттью Перри.

Google составляет рейтинг «Год в поиске» ежегодно. С 2022 года Россию в рейтинге не представляют.

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