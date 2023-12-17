Работа мигрантов в такси, Австрия и антироссийские санкции, доля западных банков в РФ: главное 17 декабря

Ахмед Садулаев
Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций против России взамен на изменение статуса банка Raiffeisen на Украине, к работе в такси могут начать привлекать мигрантов, а транспортные компании приостанавливают перевозки через Суэцкий канал из-за атак хуситов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Работа мигрантов в такси, Австрия и антироссийские санкции, доля западных банков в РФ: главное 17 декабряАхмед Садулаев
Мир
- Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций после того, как Украина приостановила статус «спонсора война» для банка Raiffeisen.
- Индийские ювелирные компании не планируют прекращать закупку алмазов из России, несмотря на все ограничительные меры (ТАСС).
- Таможня Германии предупредила о риске конфискации отправленных из России подарков к Новому году. На них распространяются те же правила, что и к импорту подсанкционных товаров.
Россия
- Общественный совет по развитию такси предложил Совфеду привлекать к работе в такси мигрантов, чтобы решить проблему дефицита кадров в 0,5–2,5 млн человек.
- Объем операций европейских и американских банков в России в 2023 году составит менее $60 млрд, что сопоставимо с уровнем конца 1980-х. В 2021 году эта цифра равнялась $119 млрд.
Бизнес
- Французская транспортная группа CMA CGM стала четвертой компанией, приостановившей перевозки через Суэцкий канал из-за атак йеменских хуситов.
Фото: Unsplash
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