Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций против России взамен на изменение статуса банка Raiffeisen на Украине, к работе в такси могут начать привлекать мигрантов, а транспортные компании приостанавливают перевозки через Суэцкий канал из-за атак хуситов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Работа мигрантов в такси, Австрия и антироссийские санкции, доля западных банков в РФ: главное 17 декабря