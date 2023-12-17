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Работа мигрантов в такси, Австрия и антироссийские санкции, доля западных банков в РФ: главное 17 декабря

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций против России взамен на изменение статуса банка Raiffeisen на Украине, к работе в такси могут начать привлекать мигрантов, а транспортные компании приостанавливают перевозки через Суэцкий канал из-за атак хуситов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Работа мигрантов в такси, Австрия и антироссийские санкции, доля западных банков в РФ: главное 17 декабря

Мир

  • Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций после того, как Украина приостановила статус «спонсора война» для банка Raiffeisen.
  • Индийские ювелирные компании не планируют прекращать закупку алмазов из России, несмотря на все ограничительные меры (ТАСС).
  • Таможня Германии предупредила о риске конфискации отправленных из России подарков к Новому году. На них распространяются те же правила, что и к импорту подсанкционных товаров.

Россия

  • Общественный совет по развитию такси предложил Совфеду привлекать к работе в такси мигрантов, чтобы решить проблему дефицита кадров в 0,5–2,5 млн человек.
  • Объем операций европейских и американских банков в России в 2023 году составит менее $60 млрд, что сопоставимо с уровнем конца 1980-х. В 2021 году эта цифра равнялась $119 млрд.

Бизнес

  • Французская транспортная группа CMA CGM стала четвертой компанией, приостановившей перевозки через Суэцкий канал из-за атак йеменских хуситов.

Фото: Unsplash

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