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Spotify ликвидировал юрлицо в РФ, лимит на перевод 100 тыс. без открытия счета: главное 18 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России, МКК намерены предоставлять кредитные линии, правкомиссия одобрила ввод лимита в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета.

Spotify ликвидировал юрлицо в РФ, лимит на перевод 100 тыс. без открытия счета: главное 18 декабря

Финансы 

  • Российские микрофинансовые компании (МКК) в 2024 году намерены предоставлять кредитные линии или изучить такую возможность.
  • Правкомиссия одобрила ввод лимита в 100 тыс. рублей для переводов с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета.

Бизнес

  • Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России 14 декабря. Шведский музыкальный сервис не работает в стране с апреля 2022 года. 
  • Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая. Они будут напрямую поставлять свои товары на площадку для всех стран присутствия маркетплейса. 
  • Цены на ноутбуки популярных брендов выросли на 7–10% к Новому году — до 65,6 тыс.–66 тыс рублей к началу декабря. Рост цен на иностранные модели дал шанс российским брендам, и продажи отечественных компьютеров выросли на 35–40%, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: minnebaevpro / Shutterstock

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