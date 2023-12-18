Spotify ликвидировал юрлицо в РФ, лимит на перевод 100 тыс. без открытия счета: главное 18 декабря

Карина Пардаева
Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России, МКК намерены предоставлять кредитные линии, правкомиссия одобрила ввод лимита в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета.
Spotify ликвидировал юрлицо в РФ, лимит на перевод 100 тыс. без открытия счета: главное 18 декабряКарина Пардаева
Финансы
- Российские микрофинансовые компании (МКК) в 2024 году намерены предоставлять кредитные линии или изучить такую возможность.
- Правкомиссия одобрила ввод лимита в 100 тыс. рублей для переводов с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета.
Бизнес
- Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России 14 декабря. Шведский музыкальный сервис не работает в стране с апреля 2022 года.
- Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая. Они будут напрямую поставлять свои товары на площадку для всех стран присутствия маркетплейса.
- Цены на ноутбуки популярных брендов выросли на 7–10% к Новому году — до 65,6 тыс.–66 тыс рублей к началу декабря. Рост цен на иностранные модели дал шанс российским брендам, и продажи отечественных компьютеров выросли на 35–40%, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: minnebaevpro /
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