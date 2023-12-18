Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России, МКК намерены предоставлять кредитные линии, правкомиссия одобрила ввод лимита в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета.

Spotify ликвидировал юрлицо в РФ, лимит на перевод 100 тыс. без открытия счета: главное 18 декабря