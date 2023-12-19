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Шоколадные конфеты «Абрау-Дюрсо» в «Магните», Bosch продаст заводы под Петербургом: главное 19 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Абрау-Дюрсо» и «Магнит» будут выпускать шоколадные конфеты, Bosch продаст свои заводы под Санкт-Петербургом, в России за последние два года запустили десять венчурных фондов и другие события 19 декабря.

Шоколадные конфеты «Абрау-Дюрсо» в «Магните», Bosch продаст заводы под Петербургом: главное 19 декабря

Мир

  • Adobe отказалась от покупки онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд. Ранее сделку заблокировало Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. В ведомстве считают, что сделка нанесет ущерб рынку ПО.

Финансы

  • В России за последние два года запустили десять венчурных фондов, подсчитали в Softline Venture Partners. Еще одиннадцать фондов находятся на стадии запуска. 

Бизнес

  • «Яндекс» перерегистрировал приложения в App Store и Google Play на нового провайдера в Сербии. Это поможет компании избежать санкций ЕС.
  • Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» договорился о выпуске на мощностях сети «Магнит» шоколадных конфет. Финансовые условия компании не раскрыли.
  • Производитель бытовой техники Bosch продаст свои заводы под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding более чем за $20 млн.

Фото на обложке: Lightspring / Shutterstock

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