«Абрау-Дюрсо» и «Магнит» будут выпускать шоколадные конфеты, Bosch продаст свои заводы под Санкт-Петербургом, в России за последние два года запустили десять венчурных фондов и другие события 19 декабря.

Шоколадные конфеты «Абрау-Дюрсо» в «Магните», Bosch продаст заводы под Петербургом: главное 19 декабря