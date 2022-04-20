Deezer выйдет на биржу с оценкой свыше 1 млрд евро

Музыкальный стриминговый сервис Deezer выйдет на биржу с оценкой более 1 млрд евро. В такую же сумму конкурента Spotify, акции которого уже торгуются на Nasdaq, оценивали в 2018 году.
О грядущей сделке между Deezer и SPAC-компанией I2PO пишет The Wall Street Journal.
В результате сделки французский стриминговый сервис станет публичной компанией и получит оценку в 1,05 млрд евро.
Deezer получит примерно ту же оценку, которую ему присвоили в 2018 году после сделки по привлечению 160 млн евро инвестиций.
По итогам 2021 года Deezer получил выручку 400 млн евро. На этот стриминговый сервис приходится всего 2% рынка музыкального стриминга.
Рыночная капитализация главного конкурента Deezer – шведского сервиса Spotify – по актуальным на момент публикации данным составляет свыше $25 млрд. Spotify занимает около 30% рынка музыкального стриминга в мире.
Deezer, как и Spotify, в конце марта приостановили работу в России из-за ситуации на Украине.
Фото на обложке: David Esser /
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