Deezer выйдет на биржу с оценкой свыше 1 млрд евро

Музыкальный стриминговый сервис Deezer выйдет на биржу с оценкой более 1 млрд евро. В такую же сумму конкурента Spotify, акции которого уже торгуются на Nasdaq, оценивали в 2018 году.

О грядущей сделке между Deezer и SPAC-компанией I2PO пишет The Wall Street Journal.

В результате сделки французский стриминговый сервис станет публичной компанией и получит оценку в 1,05 млрд евро.

Deezer получит примерно ту же оценку, которую ему присвоили в 2018 году после сделки по привлечению 160 млн евро инвестиций.

По итогам 2021 года Deezer получил выручку 400 млн евро. На этот стриминговый сервис приходится всего 2% рынка музыкального стриминга.

Рыночная капитализация главного конкурента Deezer – шведского сервиса Spotify – по актуальным на момент публикации данным составляет свыше $25 млрд. Spotify занимает около 30% рынка музыкального стриминга в мире.

Deezer, как и Spotify, в конце марта приостановили работу в России из-за ситуации на Украине.

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