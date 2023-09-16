В России возник дефицит антидепрессанта «Прозак»

Российские сети аптек «Столички», «Здоров.ру», «Еаптека», «Диалог» столкнулись с дефицитом антидепрессанта «Прозак». Препарата нет ни на полках, ни на складах, а последняя поставка была в июне и сроки следующей неизвестны.
Препарат производит американская Elli Lilly. Минздрав заверяет, что поставки «Прозака» не прекращались, а в случае нехватки советует аналоги препарата, узнал РБК.
На 15 сентября «Прозак» был доступен в четырех из почти 2,4 тыс. подключенных к сервису «Мегаптека» московских аптек. В Санкт-Петербурге он доступен в двух из 1,3 тыс. аптек, в Воронеже — в пяти из 346. В некоторых регионах (Новосибирск и Казань) лекарства в аптеках нет.
- Американская Eli Lilly прекратила инвестиции в РФ, а также отменила новые клинические испытания в марте 2022 года в рамках антироссийских санкций. Кроме того, производитель приостановил поставки в страну не жизненно необходимых препаратов. Компания решила передать российский бизнес швейцарской Swixx Biopharma.
Фото на обложке: Unsplash
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