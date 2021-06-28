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Спрос на доставку готовой еды после введения QR-кодов для ресторанов вырастет на 30% — прогноз

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

С 28 июня в кафе и рестораны Москвы можно попасть только по QR-коду, исключение сделано для летних кафе и открытых террас — они смогут работать с любыми посетителями до 12 июля. Аналитики CloudPayments в связи с новыми правилами спрогнозировали рост спроса на доставку готовой еды на 30%. Об этом говорится в сообщении компании.

Спрос на доставку готовой еды после введения QR-кодов для ресторанов вырастет на 30% — прогноз

«Каждые новые ограничения приводят к взрывному росту спроса в онлайне и это неудивительно: люди стремятся получить тот же уровень комфорта, несмотря на все запреты, и в этом случае им на помощь приходят онлайн-покупки с доставкой.

В ближайшее время в связи с введением QR-кодов для посещения кафе и ресторанов мы ожидаем существенный рост спроса на доставку готовой еды. Я прогнозирую, что рост составит не менее 30%», — сообщил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Новые ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время и закрытие фудкортов в июне 2021 года спровоцировали резкий рост спроса на онлайн-заказы готовой еды — с начала июня 2021 года оборот в этой товарной категории вырос на 22% по сравнению с соответствующим предыдущим периодом. Вырос и средний чек: если в мае 2021 года средняя стоимость онлайн-покупки готовой еды составляла 1 342 рубля, то в июне она выросла на 13% и составила 1 516 рублей.

Пик спроса пришелся именно на вечернее и ночное время, когда офлайн-рестораны уже закрыты. В связи с жарой во многих регионах в утреннее и дневное время спросом пользуются прохладительные напитки и легкие блюда с рыбой, морепродуктами и рисом — различные варианты поке и суши и роллов. Вечером же основной спрос приходится на «вредную еду»: пиццу, закуски под пиво, жареное мясо, различные воки.

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Фото: Unsplash

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