Delivery Club погасил долги перед курьерами

Большинство курьеров Delivery Club, объявивших о бессрочной забастовке, получили задержанную заработную плату в полном объеме, сообщает компания. Чтобы ситуация не повторилась, Delivery Club принял решение полностью изменить систему контроля подрядчиков.

326 курьеров, работавших через логистическую компанию «Аморали», столкнулись с задержкой заработной платы за май и первую половину июня. В Delivery Club заверили, что рассчитывались с подрядчиком своевременно и в полном объеме.

Для решения проблемы курьеров сервис повторно перевел подрядчику деньги для погашения долгов. С «Аморали» Delivery Club больше не работает.

«В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача — помочь курьерам», — отметили в пресс-службе.

Во избежание подобных конфликтов в будущем, Delivery Club полностью меняет систему контроля подрядчиков. В компании рассказали, что сейчас внедряются новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний.

«Мы рассчитываем, что ужесточение наших требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом», — сообщили в компании.

Ранее профсоюз «Курьер» объявил о бессрочной приостановке работы курьеров Delivery Club до полной выплаты задолженности по зарплате. Работники также выдвинули ряд требований и направили коллективные обращения в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела. Сегодня доставщики планируют провести забастовку возле офиса собственника компании Mail.ru Group.

Обновление: В профсоюзе «Курьер» Rusbase сообщили, что зарплаты были выплачены не всем курьерам. Мероприятие возле головного офиса Mail.ru Group пройдет в запланированное время, заявили в профсоюзе.

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