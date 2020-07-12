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Delivery Club погасил долги перед курьерами

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

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Кристина Пирахмедова

Большинство курьеров Delivery Club, объявивших о бессрочной забастовке, получили задержанную заработную плату в полном объеме, сообщает компания. Чтобы ситуация не повторилась, Delivery Club принял решение полностью изменить систему контроля подрядчиков.

Delivery Club погасил долги перед курьерами

326 курьеров, работавших через логистическую компанию «Аморали», столкнулись с задержкой заработной платы за май и первую половину июня. В Delivery Club заверили, что рассчитывались с подрядчиком своевременно и в полном объеме.

Для решения проблемы курьеров сервис повторно перевел подрядчику деньги для погашения долгов. С «Аморали» Delivery Club больше не работает.

«В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача — помочь курьерам», — отметили в пресс-службе.

Во избежание подобных конфликтов в будущем, Delivery Club полностью меняет систему контроля подрядчиков. В компании рассказали, что сейчас внедряются новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний.

«Мы рассчитываем, что ужесточение наших требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом», — сообщили в компании.

Ранее профсоюз «Курьер» объявил о бессрочной приостановке работы курьеров Delivery Club до полной выплаты задолженности по зарплате. Работники также выдвинули ряд требований и направили коллективные обращения в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела. Сегодня доставщики планируют провести забастовку возле офиса собственника компании Mail.ru Group.

Обновление: В профсоюзе «Курьер» Rusbase сообщили, что зарплаты были выплачены не всем курьерам. Мероприятие возле головного офиса Mail.ru Group пройдет в запланированное время, заявили в профсоюзе.

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock

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