«Поставьте себе тату о пробитом дне»: представители бизнеса и клиенты не оценили юмор Delivery Club

«Поставьте себе тату о пробитом дне». И это еще не самые жесткие слова, которые встречаются в сети в ответ на идею ставить татуировки с QR-кодом о ковид-статусе. Многие представители общественности и бизнеса восприняли инициативу негативно – у людей возникли ассоциации с чипированием, концлагерями, и даже посланием из Апокалипсиса. В компании Delivery Club, которая стала одной из авторов проекта, пояснили, что всего лишь хотели «привлечь внимание к теме вакцинации» и попросили не искать «в креативном проекте дополнительные смыслы».
RB.ru 14 июля рассказали, что сервис доставки готовой еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo создали временные татуировки с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов в Москве. Так они хотели привлечь внимание к заведениям общепита и напомнить о необходимости вакцинации, сообщили в пресс-службе Delivery Club. Но получилось, что они привлекли шквал критики в свой адрес и устланные тысячами гневных комментариев ленты своих страниц в соцсетях.
В аккаунтах Delivery Club
Самая массивная волна хейт-комментариев захлестнула Instagram Delivery Club. Пользователи пишут, в частности, что теперь руководство сервиса «должно поставить себе тату о пробитом дне».
Кто-то допускает сравнение – «мы что, товар на кассе?».
Несколько пользователей предложили ставить QR-код «сразу на лоб».
Пользователь Facebook Илья Переседов – на его аватаре в соцсети висит специальный значок «вакцинирован» – посчитал, что сбылось пророчество Апокалипсиса.
В общем, многие, судя по настроению комментариев, отнеслись к идее крайне негативно. Многие написали, что перестанут пользоваться сервисом Delivery Club.
Однако нашлись и те, которые высказали противоположную точку зрения, посчитав тату невинным развлечением.
Пользователь Telegram Valentin Merzlikin попытался сравнить, чем отличаются временные татуировки с «динозавриками» от тату с QR-кодом.
Реакция бизнеса и властей
Представители ресторанного бизнеса осторожно отнеслись к публичному комментированию инициативы, вероятно, чтобы не столкнуться с реакцией в свой адрес. Но омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов осудил идею о татуировках с QR-кодом.
«В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?», – цитируют Миронова «РИА Новости».
СЕО финтех-сервиcа Jump.Finance Антон Кириллов считает, что популяризировать факт того, что ты привит – это хорошо.
«Я сам, конечно, татуировку делать не буду, мне и смартфона достаточно, но в целом то, что это обретает “фан” кажется мне интересным», – сказал Кириллов в комментарии RB.ru.
Это просто «хайп на популярной теме», считает фаундер и СЕО платформы Postoplan Алексей Божин.
«Есть огромная системная проблема, а решения настолько костыльные, что увы, это уже не удивляет. То есть некая частная компания будет наносить эти коды. Хорошо. А кто будет отвечать, за то, что они реальные? Что это не другого человека?», – отметил Алексей Божин в комментарии RB.ru.
Глава СПЧ Валерий Фадеев иронично сказал «Подъему», что татуировки с QR-кодами – это полумеры.
«Надо сразу чипы в мозг вместо татуировок, надо посоветовать этим частникам. Чипы в мозг впаивать — это будет надежнее и еще веселее, чем татуировки. Зачем полумеры?», – сказал Фадеев.
Ответ Delivery Club
После поднявшейся волны возмущения пресс-служба Delivery Club опубликовала ответ, что они хотели «привлечь внимание к теме вакцинации», а татуировки «созданы для удобства».
«Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе, с помощью таких фановых проектов. Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы. Татуировки сейчас – атрибут самовыражения для нового поколения, не более того», – отметили в пресс-службе Delivery Club.
Татуировки, согласно информации Delivery Club, начали делать 14 июля и пока нет предварительных данных о спросе на услугу.
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Фото: Shutterstock.com, соцсети, Delivery Club
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