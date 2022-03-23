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Идет прием заявок на демо-день ПАО «Интер РАО»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

ПАО «Интер РАО» ищет проекты, которые помогут в развитии дочерней компании «Цифровой квартал». Подать заявку на участие в демо-дне можно до 31 марта 2022 года. По его итогам лучшим решениям помогут запустить пилоты, проверить востребованность на рынке, оценить окупаемость и возможность масштабирования.

Идет прием заявок на демо-день ПАО «Интер РАО»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

«Цифровой квартал» — это платформа, которая охватывает все процессы управления жилым фондом — от оплаты платежных документов до общения с жителями, представителями УК, ТСЖ и госорганами, а также предоставляет платные сервисы услуги и обеспечивает взаимодействие между жителями.

Для участия в демо-дне нужно выбрать одну из категорий:

  • сервисы для улучшения условий взаимодействия между управляющими компаниями и домохозяйствами;
  • новые эффективные бизнес-модели, в том числе цифровые решения в области уберизации процессов, оказания услуг для жителей, шеринговые модели (P2P);
  • новые логистические сервисы и услуги «последняя миля»;
  • цифровые решения для оптимизации энергопотребления и повышения энергоэффективности;
  • сервисы по созданию безопасной комфортной среды;
  • решения для электромобилистов: сервисы для владельцев электромобилей;
  • коммуникации между жильцами и эффективный нетворкинг в рамках единой жилой среды;
  • программы лояльности: новые модели управления клиентской базой, сценариями поведения, а также формирования индивидуальных предложений для клиента.

 Принять участие в отборе могут проекты, которые имеют: 

  • жизнеспособный продукт или готовая для внедрения технологию, разработанную на российском ПО;
  • команду, обладающую необходимым опытом и компетенциями;
  • высокий коммерческий потенциал;
  • новизну и уникальность решения;
  • готовность к интеграции по API.

Присылать заявки можно на почту [email protected]

Фото на обложке: Kamrad71 / Shutterstock

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