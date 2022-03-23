Идет прием заявок на демо-день ПАО «Интер РАО»

ПАО «Интер РАО» ищет проекты, которые помогут в развитии дочерней компании «Цифровой квартал». Подать заявку на участие в демо-дне можно до 31 марта 2022 года. По его итогам лучшим решениям помогут запустить пилоты, проверить востребованность на рынке, оценить окупаемость и возможность масштабирования.
«Цифровой квартал» — это платформа, которая охватывает все процессы управления жилым фондом — от оплаты платежных документов до общения с жителями, представителями УК, ТСЖ и госорганами, а также предоставляет платные сервисы услуги и обеспечивает взаимодействие между жителями.
Для участия в демо-дне нужно выбрать одну из категорий:
- сервисы для улучшения условий взаимодействия между управляющими компаниями и домохозяйствами;
- новые эффективные бизнес-модели, в том числе цифровые решения в области уберизации процессов, оказания услуг для жителей, шеринговые модели (P2P);
- новые логистические сервисы и услуги «последняя миля»;
- цифровые решения для оптимизации энергопотребления и повышения энергоэффективности;
- сервисы по созданию безопасной комфортной среды;
- решения для электромобилистов: сервисы для владельцев электромобилей;
- коммуникации между жильцами и эффективный нетворкинг в рамках единой жилой среды;
- программы лояльности: новые модели управления клиентской базой, сценариями поведения, а также формирования индивидуальных предложений для клиента.
Принять участие в отборе могут проекты, которые имеют:
- жизнеспособный продукт или готовая для внедрения технологию, разработанную на российском ПО;
- команду, обладающую необходимым опытом и компетенциями;
- высокий коммерческий потенциал;
- новизну и уникальность решения;
- готовность к интеграции по API.
Присылать заявки можно на почту [email protected]
Фото на обложке: Kamrad71 /
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