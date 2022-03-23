Идет прием заявок на демо-день ПАО «Интер РАО»

ПАО «Интер РАО» ищет проекты, которые помогут в развитии дочерней компании «Цифровой квартал». Подать заявку на участие в демо-дне можно до 31 марта 2022 года. По его итогам лучшим решениям помогут запустить пилоты, проверить востребованность на рынке, оценить окупаемость и возможность масштабирования.

«Цифровой квартал» — это платформа, которая охватывает все процессы управления жилым фондом — от оплаты платежных документов до общения с жителями, представителями УК, ТСЖ и госорганами, а также предоставляет платные сервисы услуги и обеспечивает взаимодействие между жителями.

Для участия в демо-дне нужно выбрать одну из категорий:

сервисы для улучшения условий взаимодействия между управляющими компаниями и домохозяйствами;

новые эффективные бизнес-модели, в том числе цифровые решения в области уберизации процессов, оказания услуг для жителей, шеринговые модели (P2P);

новые логистические сервисы и услуги «последняя миля»;

цифровые решения для оптимизации энергопотребления и повышения энергоэффективности;

сервисы по созданию безопасной комфортной среды;

решения для электромобилистов: сервисы для владельцев электромобилей;

коммуникации между жильцами и эффективный нетворкинг в рамках единой жилой среды;

программы лояльности: новые модели управления клиентской базой, сценариями поведения, а также формирования индивидуальных предложений для клиента.

Принять участие в отборе могут проекты, которые имеют:

жизнеспособный продукт или готовая для внедрения технологию, разработанную на российском ПО;

команду, обладающую необходимым опытом и компетенциями;

высокий коммерческий потенциал;

новизну и уникальность решения;

готовность к интеграции по API.

Присылать заявки можно на почту [email protected]

Фото на обложке: Kamrad71 / Shutterstock