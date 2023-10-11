Дерипаска отсудил у Тинькова 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства

Олег Дерипаска отсудил у Олега Тинькова 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства. Один миллиардер обвинял другого в публичных оскорблениях. Дерипаска требовал с Тинькова 2 млрд рублей, но суд значительно ограничил сумму взыскания.
Олег Дерипаска выиграл суд с Олегом Тиньковым по собственному иску о защите чести и достоинства. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.
Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил взыскать и Олега Тинькова в пользу Олега Дерипаски 20 млн рублей. Дерипаска требовал взыскать с Тинькова 2 млрд рублей, но суд постановил снизить сумму взысканий.
«Деньги будут направлены на благотворительные цели», – отметил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.
Дерипаска обвинял Тинькова в публичных оскорблениях за посты, порочащие честь и достоинство, которые Тиньков размещал в социальных сетях.
В иске Дерипаски также фигурировала Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена, и в сервисах которой были размещены посты. Финансовых требований к компании Дерипаска не предъявлял, но просил удалить оскорбляющую его информацию.
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