Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Дерипаска отсудил у Тинькова 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Олег Дерипаска отсудил у Олега Тинькова 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства. Один миллиардер обвинял другого в публичных оскорблениях. Дерипаска требовал с Тинькова 2 млрд рублей, но суд значительно ограничил сумму взыскания.

Дерипаска отсудил у Тинькова 20 млн рублей по иску о защите чести и достоинства

Олег Дерипаска выиграл суд с Олегом Тиньковым по собственному иску о защите чести и достоинства. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил взыскать и Олега Тинькова в пользу Олега Дерипаски 20 млн рублей. Дерипаска требовал взыскать с Тинькова 2 млрд рублей, но суд постановил снизить сумму взысканий.

«Деньги будут направлены на благотворительные цели», – отметил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. 

Дерипаска обвинял Тинькова в публичных оскорблениях за посты, порочащие честь и достоинство, которые Тиньков размещал в социальных сетях. 

В иске Дерипаски также фигурировала Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена, и в сервисах которой были размещены посты. Финансовых требований к компании Дерипаска не предъявлял, но просил удалить оскорбляющую его информацию.

Фото на обложке: ID1974 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Женская грудь для Тинькова, отзывы для Лебедева и еще 3 наших пиар-хода
  2. 2 Российский предприниматель пытается через суд получить права на бренд Sega в РФ
  3. 3 Оператор «Острова мечты» хочет через суд взыскать с «дочки» Adidas 3,5 млрд рублей
  4. 4 В Минцифры предложили ремонтировать отделения «Почты России» за счет инфраструктурного платежа
  5. 5 На основателя бизнес-школы «Like Центр» Аяза Шабутдинова подали в суд
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2023

Лига Приключений

12 октября 2023

Pushka

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ