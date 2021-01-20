Десятки миллиардов рублей: «Сбер» рекордно увеличил доходы от комиссий за переводы физлиц

Согласно отчетности Сбербанка по РСБУ, за 2020 год кредитная организация увеличила выручку от комиссий за переводы физлиц до рекордных 71,1 млрд рублей. Прирост в годовом выражении составил 48%. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что это рекордные темпы роста показателя, начиная с 2016 года.

В статистику включаются только доходы с безналичных переводов и платежей, за которые платят розничные клиенты. Например, перечисление средств за услуги ЖКХ.

Основными факторами такого значительного роста стали:

увеличение числа безналичных расчетов в результате пандемии и ограничительных мер,

запуск «новых продуктов, включая возможность перевода средств с кредитной карты на дебетовую»,

введение банком комиссии за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц.

Вместе с тем, комиссионная выручка банка от операций физлиц с наличными в 2020 году, наоборот, снизилась — на 42% год к году.

«Совокупный рост доходов от платежей и переводов физлиц, включая наличные операции, составил 20% в результате органического роста доли безналичных операций», — отметил представитель «Сбера».

По данным отчетности банков по РСБУ, за первые 9 месяцев 2020 года на долю Сбербанка пришлось 69,45% от объема комиссионных доходов всего банковского сектора страны.

В июне 2020 года Сбербанк ввел новую модель тарификации онлайн-переводов на сумму более 50 тысяч рублей в месяц. Это либо комиссия в размере 1% от размера транзакции, но не более 1 тысячи рублей с перевода, либо ежемесячная подписка стоимостью от 99 до 209 рублей.

Вскоре после этого банк зафиксировал высокий рост комиссионных доходов с подобных операций.

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