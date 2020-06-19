Сбербанк ввел комиссию для всех переводов через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Как рассказали изданию в пресс-службе банка, со 2 июня изменились условия по внутрибанковским переводам «в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций».

В банке добавили, что большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», где переводы до 50 тысяч рублей в месяц внутри банка остались бесплатными.

В других крупных банках — например, ВТБ, «Альфа-банке», «Райффайзенбанке», «Тинькофф» — внутренние переводы осуществляются без комиссии как онлайн, так и через банкомат.

Как отмечает газета, в системе быстрых платежей (СБП) можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей. Сбербанк присоединился к СБП в конце мая. Получается, клиентам Сбербанка выгоднее переводить деньги в другие банки и пользоваться системой быстрых платежей даже при переводе крупных сумм.

Комиссия при переводе через СБП больше 100 тысяч рублей составляет 0,5%, без нее перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1–1,5%. Схожие комиссии и при переводах внутри банка: 1% — через онлайн, СМС (свыше 50 тысяч рублей) и банкомат (для любой суммы), 1,5% — через отделение банка (минимум 30 рублей).

При этом в конце марта Сбербанк объявил, что все переводы внутри банка на сумму свыше 50 тысяч рублей для физлиц становятся платными. Этот шаг стал ответом на закон о «банковском роуминге», который требует от банков сделать единые комиссии для переводов как внутри региона, так и из региона в регион.

По данным Банка России, в прошлом году объем переводов в рамках платежных систем составил 56,7 трлн рублей, 47,2% из которых пришлось на Сбербанк. С учетом прежней оценки главы Сбербанка Германа Грефа, что 95% переводов проводились бесплатно, в прошлом году банк мог заработать на переводах 13,4 млрд рублей.

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