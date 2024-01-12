Росстат зафиксировал сокращение разницы между доходами богатейших и беднейших россиян

Разница между доходами самых богатых и самых бедных семей России в 2022 году сократилась до девяти раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах» Росстата. Данные были опубликованы в конце 2023 года.

Согласно данным Росстата, 10% жителей страны с самыми высокими доходами зарабатывали в среднем 101,2 тыс. рублей в месяц, а 10% граждан с самыми низкими доходами — 11,1 тыс. рублей. Цифры брались из расчета на одного члена домохозяйства.

Доли доходов домохозяйств из разных 10%-ных групп во всем объеме денежных поступлений в РФ также претерпела изменения. Так, в 2022 году на самую высокодоходную группу пришлось 26,7% всех денежных доходов, а на «беднейшие» семьи — 2,9%. В 2021 году эти показатели были на уровне 27,1% и 2,6% соответственно.

У домохозяйств с самым низким уровнем дохода плата за их трудовую деятельность составляет 56,9% от всех поступлений. В этой группе высокая доля социальных выплат — она превышает 40%. Чаще всего это пособия и компенсации.

Самые высокодоходные домохозяйства получают 91% поступлений от трудовой деятельности. На социальные выплаты приходится только 6,6%, из них 5,3% — это пенсии.

Самые большие средние зарплаты в расчете на одного члена семьи, по данным Росстата, у домохозяйств, глава которых занят в сфере финансов, страхования, недвижимости, научных, технических и административных услуг — и составляет около 35 тыс. рублей.

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