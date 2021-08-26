Венчурный фонд Digital Horizon инвестировал $5,5 млн в сингапурский финтех-стартап Honest Bank. Компания привлекла в раунде A $19,7 млн первых инвестиций, следует из данных Crunchbase. Honest Bank потратит средства на получение лицензии на выпуск кредитных карт.

О сделке RB.ru сообщили в Digital Horizon. Лид-инвестором раунда А, помимо фонда, стала Insignia Ventures. Общий объем привлеченных Honest Bank средств составляет $19,7 млн, следует из данных Crunchbase. Оценку компания не раскрывает, уточнили RB.ru в Digital Horizon.

Honest Bank базируется в Сингапуре. Свою работу начала в индонезийском регионе, где кредитные карты есть только у 3% населения, уточнили в Digital Horizon. Основатель компании Питер Панас руководил проектом по запуску Apple Card на стороне Goldman Sachs.

Honest Bank направит привлеченные средства на получение лицензии на выпуск кредитных карт. Также компания собирается увеличить команду, открыть офисы в Бангкоке и Джакарте.

Венчурный фонд Digital Horizon инвестирует на ранних стадиях в стартапы с работающими продуктами и перспективными разработками для финансовой индустрии, e-commerce, образования и корпоративного программного обеспечения. В портфеле фонда присутствуют, в частности, Carta и Factorin.

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