Discord начнет показывать рекламу от разработчиков видеоигр

Discord объявил о планах по запуску рекламы на платформе. Промоакции от разработчиков видеоигр будут показываться в формате «Спонсированные квесты».

Как передает The Wall Street Journal, запуск новой функции состоится уже на следующей неделе. Источники издания сообщают, что компания планирует нанять более 10 сотрудников для продажи рекламы.

По словам старшего вице-президента по продуктам Discord Питера Селлиса, реклама будет размещаться в левом нижнем углу экрана и будет таргетированной: объявления будут показываться на основе информации об игровой активности, возрасте и местоположении пользователя.

Чтобы получить награду за выполнение квеста, пользователь должен вести трансляции, выполняя задания от рекламодателей. При этом за процессом должен наблюдать хотя бы один друг.

Собеседники WSJ считают, что появление рекламы может вызвать у пользователей опасения по поводу использования их данных и привести к оттоку аудитории. Кроме того, ранее CEO соцсети Джейсон Цитрон заявлял, что Discord не будет использовать рекламу для заработка.

В поисках компромисса между необходимостью монетизации и сохранения лояльности Discord оставляет возможность отключить рекламные объявления в настройках.