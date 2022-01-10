Disney создаст парк аттракционов в метавселенной

Disney запатентовал технологию для создания тематического парка в метавселенной. Эта технология облегчит посетителям доступ к интерактивным аттракционам дополненной реальности (AR) без гарнитур в тематических парках Disney.
Технология будет работать путем отслеживания посетителей с помощью их мобильных телефонов, создания и проецирования персонализированных 3D-эффектов на близлежащие физические пространства, стены и объекты в парке, сообщил Cointelegraph. Таким образом технология, разработаннная Disney, перенесет метавселенную в физический мир.
Первоначально заявка на патент была подана в Управление по патентам и товарным знакам США еще в июле 2020 года.
Disney не впервые проявляет интерес к метавселенной. В ноябре 2021 года гендиректор Disney Роберт Чапек заявил, что компания готовится объединить физические и цифровые активы в метавселенной.
По всему миру насчитывается 12 официальных тематических парков Disney в США, Париже, Гонконге, Японии и Китае. В 2021 году доход Disney в сегменте парков, развлечений и продуктов составил почти $17 млрд, несмотря на глобальные ограничения из-за пандемии COVID-19.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: VIAVAL TOURS /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Kismet Ивана Таврина приобрел 100% ГК «Русские Башни»
- 2 Знаменитости продвигают криптовалюты. При этом все риски несут их поклонники
- 3 Минпромторг обяжет госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежными процессорами
- 4 Пользователи из России и Украины пожаловались на сбои в работе Youtube
- 5 Мобильное приложение Сбербанка в Казахстане заработало без интернета
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
21 января 2022