Disney создаст парк аттракционов в метавселенной

Disney запатентовал технологию для создания тематического парка в метавселенной. Эта технология облегчит посетителям доступ к интерактивным аттракционам дополненной реальности (AR) без гарнитур в тематических парках Disney.

Технология будет работать путем отслеживания посетителей с помощью их мобильных телефонов, создания и проецирования персонализированных 3D-эффектов на близлежащие физические пространства, стены и объекты в парке, сообщил Cointelegraph. Таким образом технология, разработаннная Disney, перенесет метавселенную в физический мир.

Первоначально заявка на патент была подана в Управление по патентам и товарным знакам США еще в июле 2020 года.

Disney не впервые проявляет интерес к метавселенной. В ноябре 2021 года гендиректор Disney Роберт Чапек заявил, что компания готовится объединить физические и цифровые активы в метавселенной.

По всему миру насчитывается 12 официальных тематических парков Disney в США, Париже, Гонконге, Японии и Китае. В 2021 году доход Disney в сегменте парков, развлечений и продуктов составил почти $17 млрд, несмотря на глобальные ограничения из-за пандемии COVID-19.

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